Şanlıurfa'nın tescillenen 'Haşhaş kebabı'na ilgi

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA\'da coğrafi işaret verilip, tescillenen 13 yöresel lezzet arasında yer alan \'Haşhaş kebabı\', Fırat Nehri kıyısında müşterilerin damak tadına sunuluyor.

Şanlıurfa\'da özellikle Fırat Nehri kıyısında bulunan Birecik ilçesiyle özdeşleşen ve ismi de Kürtçe \'güzel güzel\' anlamına \'haşhaş\' kelimesinden alan kebap\', bugünlerde tescillenmesiyle birlikte çevre illerden gelen müşterilerin ilk tercih ettiği kebap çeşidi arasında yer alıyor. Zırhla çekilmiş etin sebzeyle buluşmasından ortaya çıkan \'Haşhaş kebabı\', adı kebapla özdeşleşen Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Batman\'dan müşteri çekiyor. Doğal güzelliği, farklı lezzetleriyle doğu ve batı arasında köprü vazifesi gören Birecik\'te en çok tercih edilen kebapların başında yer alan \'Haşhaş kebabı\', damak zevkine önem veren müşteriler tarafından oldukça ilgi görüyor. Bölgedeki meralarda yetişen kuzuların \'boşluğu\' diye adlandırılan kaburgalarının üstünde bulunan yağsız ve sinirsiz etin zırhla kıyma haline getirildikten sonra içerisine kırmızıbiber, taze sarımsak, maydanoz sapı, yeşil soğan, tuz ve çeşitli baharatlarla harmanlanan kebap, kıyma etin dolapta yaklaşık 3 saat dinlendirildikten sonra özel şişlere saplanarak köz ateşte pişirilerek servis ediliyor.

\'Haşhaş kebabı\'nın müşterilerinin damaklarına unutulmayacak bir tat bıraktığını anlatan kebapçı Ali Akdeniz, tescillenen kebabın meşakkatli yapımını şöyle anlattı:

\"Birecik ilçesine özgü \'Haşhaş kebabı\' için kuzunun karın boşluğunda bulunan eti zırhtan geçiriyoruz. Sonra kırmızıbiber, sarımsak, baharat ve maydanozu zırhtan geçirip kıymaya katıyoruz. Harmanladıktan sonra şişlere geçirip pişiriyoruz. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Batman gibi çevre illerden gelen çok sayıda müşterilerimiz bulunuyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında daha çok tercih ediliyor. \'Haşhaş kebabı\'nın tescil edilmesinden de çok mutlu olduk.\"

Doğu illerinden batı illerine gittikleri sırada her zaman Birecik\'te mola verip haşhaş kebabını yediklerini ifade eden Hasan Öğüt ise bu lezzeti herkesin tatmasını gerektiğini ifade ederek, \"Haşhaş kebabı\', Adana ve Urfa kebaplarından farklıdır, etin sebzeyle buluşmasından ortaya çıkan muhteşem bir lezzettir. Buraya gelip bu lezzetin tadına varanlar mutlaka bir daha gelmek istiyor. Eti ve içindeki sebzeler kebaba ayrı bir tat katıyor. Her mevsim \'Haşhaş kebabı\'nı yiyebiliyoruz\" diye konuştu.



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