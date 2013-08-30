Şanlıurfa'nın Suriye sınırında kaçakçılığa karşı hendek kazılıyor

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç İlçesi'nde, kaçakçılığın ve sınır ihlallerinin önüne geçmek isteyen güvenlik güçleri, sınır hattındaki Mürşitpınar, Alanyurt ve Oylum köylerinde hendek kazılmasını kararlaştırdı. Ali Leylak ve Ömer Şulul'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, iki metre genişliğinde ve üç metre derinliğindeki hendekler, yasa dışı geçişlerin yapıldığı bölgelere İş makineleriyle kazıldı.

Askeri yetkililer gözetiminde iş makinelerinin yardımıyla kazılan hendeklerle yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Sınırda devriye görevini sürdüren ve denetimlerini sıklaştıran askerler, kazı çalışmalarının yapıldığı alanda önlemlerini de artırdı.

Öte yandan Akçakale'nin sınır hattındaki Buget, Bakacak ve Mutluca köylerinde de geçen haziran ayında hendek kazı çalışması yapılmıştı.