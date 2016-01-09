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Spor

Şanlıurfa'nın son transferi sosyal medyada tartışma yarattı

Tartışma, Senegalli orta saha oyuncusu El Hadji Makhtar Thioune'nun yaşı üzerinden yürüyor

09 Ocak 2016 16:58

PTT 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'un son yaptığı transfer tartışma yarattı.

Tugay Kerimoğlu'nun çalıştırdığı Şanlıurfaspor, Senegalli orta saha oyuncusu El Hadji Makhtar Thioune'yi renklerine bağladı.

Norveç'in Viking takımından transfer edilen Thioune, kayıtlara göre 5 Ağustos 1984 doğumlu, yani 31 yaşını henüz bitirmemiş. Ancak Senegalli futbolcunun fotoğraflarını görenler 31 yaşında olduğuna pek inanmıyor! 

Transferin açıklanmasının ardından sosyal medyada Thioune'nin yaşıyla ilgili ilginç yorumlar yapıldı.

Twitter'daki yorumlardan bazıları şöyle:

@Quaresma17Q7
Bir an Drogba sandım

‏@myy_89
Tugay'dan yaşlı bu

‏@CJi1903 
Kesin 47 falan vardır

@nuktedanadam 
En az 17 tane torunu vardır bunun.

@Fnixxx 
En az 40 yaşında

@fsabovic 
Şanlıurfaspor'sun ve zor durumdasın. 13 futbolcu kovup, 31 yaşındaki Thioune'yi aldın. Bu mu proje? Nerede gençler?

@ruhsan34
Hayat yıpratmış

@Halis42Nci
Hacı bu en az bi 60 var. Bu, maçta koşmazki bunun bu yaştan sonra yapacağı en fazla nasihat vermek olur.

@Qarik85fb 
Klavye azizliği olmuş olabilir:) En az 41 olması lazım

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