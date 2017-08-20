Şanlıurfalılar'ın 'acı' telaşı; isot sezonu başladı

Ali LEYLAK- Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, (DHA) - TÜRKİYE’nin yemeklik pul biberi ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Şanlıurfa’da, acı biber hasadının başlamasıyla birlikte isot (pul biber) kurutma telaşı başladı. Kentte güneş altında 45 dereceye varan hava sıcaklığında çalışan kadınlar ve çocuklar, aile bütçelerine katkıda bulunmak için tarlada saatlerce biber temizliyor.

Şanlıurfa’da her yıl Ağustos ayında başlayarak, Ekim ayına kadar devam eden pul biber yapımı sezonu başladı. Kent merkezinde birçoğu kendi tarlalarında yetiştirdikleri biberleri işlemek için çoluk çocukla birlikte evlerinin damlarında pul biber yapmak için kolları sıvadı. Geçimini isot yapımıyla sağlayan aileler ise hal pazarında satın aldıkları tonlarca biberleri, Sırrın Mahallesi’ndeki isot tarlasında işleyerek, yurt içi ve yurt dışı piyasasına hazırlıyor. Şanlıurfa\'da biber sezonun başladığını, biber reçeli, pul biber ve tohum ayıkladıklarını belirten isot üreticisi Murat Kaya, \"Yıllık 100 tonun üzerinde yaş biber işliyoruz. Bunlardan elde edilen 10- 12 ton isot satıyoruz. Şu anda çekimini yaptınız biberler salçalık. Bunları önce kadın işçilerimiz elleriyle tohumlarından ayırıyor. Tohumları ayrıldıktan sonra tarlaya güneşe bırakılıyor. Ardından siyah ve mor renk için çadırda terletiyoruz. Yine bunların bir kısmını ise biber salçası olarak işliyoruz\" dedi.

Şanlıurfa\'nın altını olarak bilinen, ev yapımı ve fabrika yapımı olarak ikiye ayrılan isotun ev yapımı olanları daha çok rağbet gördüğünü ifade eden Aysel Çiftçi ise “Ben ve 6 çocuğumla birlikte günlük 20- 30 çuval arasında biber temizliyoruz. Hava sıcaklığıyla birlikte acı işinde çalıştığımız için oldukça zorlanıyoruz. Torba başında 2 liradan temizlediğimiz biberden bize günlük 40-50 lira para geçiyor. Bununla ev ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Genellikle bu bölgenin insanı fabrikasyon ürünü kullanmıyor. Ev yapımını organik isot kullanıyor\" diye konuştu.

\'BİZE YER TAHSİS EDİLSİN\'

Sırrın Mahallesi\'nde kurulan isot tarlalarında 2 bin kişinin çalıştığını kaydeden Mehmet Mermer de, kendilerine yer tahsis edilmesini isteyerek şunları söyledi:

\"İsot mevsiminin başlamasıyla birlikte bu bölgede geçimini isotla sağlayan yaklaşık 2 bin kişi isot yapımı işinde çalışıyor. Ancak son zamanlarda tarım arazilerinin yerine binaların yüklemesi nedeniyle isot kurutmaya arazi bulmakta zorlanıyoruz. Bununla ilgili olarak yetkililerden yardım istedik. Daha hijyenik bir ortamda biber yapabilmek için bize bir yer tahsis edilmesini istiyoruz Aksi takdir isotla özdeşleşen bu kentte isot adına bir şey kalmayacaktır.\"



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