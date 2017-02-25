Şanlıurfalı bestekâr Abdullah Balak hayatını kaybetti

Şanlıurfalı bestekâr Abdullah Balak, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

İbrahim Tatlıses, Nuri Sesigüzel, Mahmut Tuncer, Selahattin Alpay ve Seyfettin Sucu gibi sanatçılara çok sayıda türkü yapan besteci Abdullah Balak, uzun süreden beri yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi.

Abdullah Balak'ın cenazesi, düzenlenecek törenle Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

Abdullah Balak kimdir?

Şanlıurfa'nın en önemli, en ünlü müzisyenlerinden biri olan Abdullah Balak, 1938 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Harran Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Türk Makam Müziği ve Osmanlı Müziği konusunda çalışmalarda bulundu. En önemli Şanlıurfa türkülerini besteledi, hayata geçirdi. 25 Şubat 2017 tarihinde hayata gözlerini yumdu.