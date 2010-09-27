-ŞANLIURFA'DAKİ TRAFİK KAZASI ŞANLIURFA (A.A) - 27.09.2010 - Şanlıurfa'da İran plakalı yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı bildirildi. İran'dan Suriye'ye gitmekte olan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen İran plakalı yolcu otobüsünün Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun 25. kilometresinde şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle gece, kentteki sağlık, güvenlik güçleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Birçok kişinin araçta sıkıştığı kazada, itfaiye ve kaza kırım ekipleri, yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Hafif yaralanan bazı kişiler araçta sıkışanları ve ölenleri görünce sinir krizi geçirdi, Farsça ağıt yaktı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre aksadı. Ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.