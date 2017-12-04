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Şanlıurfa'daki Suriyeliler, 'Yol izin belgesi' olmadan il dışına çıkamayacak

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da valilik tarafından alınan kararla, 'Yol izin belgeleri' olmayan Suriyelilerin il dışına çıkmaları yasaklandı

04 Aralık 2017 21:20

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da valilik tarafından alınan kararla, \'Yol izin belgeleri\' olmayan Suriyelilerin il dışına çıkmaları yasaklandı.
Şanlıurfa Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, geçici olarak koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, terör örgütleriyle ilişkisi bulunanlarının tespitini sağlamak amacıyla karar alındığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Ulaşım hizmeti veren işletmelerden bilet talep eden Suriyelilere gerekli belgeleri ibraz etmeleri halinde bilet satışı yapılabilecektir. Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunan Suriyeliler, ilimizden başka bir ile seyahat ederken ancak Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nce verilen geçerli \'Yol izin belgesi\'ni, ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara ibraz ederek seyahat edebileceklerdir. Bu kurumlar, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden, \'Yol izin belgesi\'ni ibraz etmelerini isteyecekler, belgenin o kişiye ait olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra ilgili kişiye bilet satışı, taşımacılık hizmeti vereceklerdir. Yolcu bileti düzenlenirken Suriyeliler tarafından ibraz edilen belgelerin bir sureti alınacak ve dosyalanacak, yapılacak denetimler esnasında denetimi yapan kolluk görevlilerine gösterilecek. ’Yol izin belgesi’ olmayan Suriyelilere bilet satışı yapılmayacak\" denildi.
Açıklamada ayrıca, karara uymayıp bilet satışı yapan işletmelere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

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