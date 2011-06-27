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ŞANLIURFA'DAKİ PATLAMA: 21 YARALI ŞANLIURFA (A.A)

27 Haziran 2011 18:13

-ŞANLIURFA'DAKİ PATLAMA: 21 YARALI ŞANLIURFA (A.A) - 27.06.2011 - Şanlıurfa'nın Karaköprü beldesindeki bir akaryakıt istasyonunun arkasında yaşanan ve 1 kişinin öldüğü patlamada, yaralananların sayısının 21 olduğu bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerindeki bir petrol istasyonunun arkasında, sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından olay yerine giden ekiplerin, enkaz kaldırma, hasar tespit ve temizleme çalışmaları devam ediyor. Petrol istasyonun önündeki Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu da trafiğe açıldı. Yaralı olarak hastanelere kaldırılanların sayısının 21 olduğu ve bunlardan 16'sının yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildiği belirtilen olayda, hayatını kaybeden kişinin de Abdullah Sepürler (40) olduğu öğrenildi. Sepürler'in petrol istasyonunun arkasında mefruşat ürünlerinin satıldığı iş yerlerine sabah saatlerinde mal getirdiği tahmin ediliyor. Sepürler'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Tedavileri süren yaralılardan Şahin Kabakçı, Halil Akkuş ve Ahmet Başlı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu arada patlamanın yaşandığı petrol istasyonunun sahibi ile bazı çalışanlarının ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldükleri de öğrenildi.

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