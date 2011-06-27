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ŞANLIURFA'DAKİ PATLAMA: 17 YARALI ŞANLIURFA (A.A)

27 Haziran 2011 13:53

-ŞANLIURFA'DAKİ PATLAMA: 17 YARALI ŞANLIURFA (A.A) - 27.06.2011 - Şanlıurfa'nın Karaköprü beldesindeki bir akaryakıt istasyonunun arkasında yaşanan ve 1 kişinin öldüğü patlamada, yaralananların sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerindeki bir petrol istasyonunun arkasında, sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından olay yerine giden ekipler, yanan araçları söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu da olaydan sonra tek yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sayısının 17 olduğu belirtildi. Bu arada istasyon yakınındaki bir çok ev ve iş yerinin zarar gördüğü olay sonrasında çevre sakinlerinin evlerini terk ettiği görüldü. Polis ekipleri, gaz kaçağı tehlikesinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan cep telefonlarını kullanmamaları ve olay yerinden uzaklaşmaları yönünde anonslar yapıyor.

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