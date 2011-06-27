-ŞANLIURFA'DAKİ PATLAMA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI ŞANLIURFA (A.A) - 27.06.2011 - Şanlıurfa'nın Karaköprü beldesindeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana gelen patlamada, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Okutan, burada yaptığı açıklamada, patlamanın petrol istasyonunun LPG tankından kaynaklandığının tahmin edildiğini belirtti. Patlamanın hemen ardından ekiplerin olay yerine geldiğini kaydeden Okutan, ilk belirlemelere göre olayda 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Okutan, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.