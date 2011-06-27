T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞANLIURFA'DAKİ PATLAMA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI ŞANLIURFA (A.A)

27 Haziran 2011 13:11

-ŞANLIURFA'DAKİ PATLAMA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI ŞANLIURFA (A.A) - 27.06.2011 - Şanlıurfa'nın Karaköprü beldesindeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana gelen patlamada, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Okutan, burada yaptığı açıklamada, patlamanın petrol istasyonunun LPG tankından kaynaklandığının tahmin edildiğini belirtti. Patlamanın hemen ardından ekiplerin olay yerine geldiğini kaydeden Okutan, ilk belirlemelere göre olayda 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Okutan, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24