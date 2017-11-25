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Şanlıurfa'daki kazada ölen 2 kişi, anne ile oğlu çıktı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritli hale gelen yolda kamyona arkadan çarparak ölenlerin Ömer Çilek ile annesi Şengül Çilek olduğu belirlendi

25 Kasım 2017 18:23

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritli hale gelen yolda kamyona arkadan çarparak ölenlerin Ömer Çilek ile annesi Şengül Çilek olduğu belirlendi.
Kaza, dün gece Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Hacı Çakmak yönetimindeki 21 EN 852 plakalı hafriyat kamyonuna sağlık çalışanı Ömer Çilek yönetimindeki 51 BJ 250 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ömer Çilek ile annesi Şengül Çilek öldü. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan anne ve oğlun cenazesi yapılan otopsi ardından yakınlarına teslim edildi.

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