Şanlıurfa'daki 'gösteri ve yürüyüş' yasağı uzatıldı

Şanlıurfa Valiliği'nden, kent merkezi ve ilçelerdeki gösteri ve yürüyüş yasağının 5 gün süreyle uzatıldığı bildirildi. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 26 Mayıs ile 30 Mayıs tarihleri arasında il ve ilçeler de dahil olmak üzere şehrin her tarafında, yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma gibi tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden diğer illerden katılımlarla birlikte 26-27-28-29-30 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler Şanlıurfa merkez ve tüm ilçelerinde yasaklanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri kullanıldı.