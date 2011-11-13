-Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 6 ölü ŞANLIURFA (A.A) - 12.11.2011 - Şanlıurfa'da, iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 15. kilometresi Payamlı mevkisinde, Mehmet Çeken'in kullandığı 63 DY 105 plakalı otomobil, Ahmet Avcı yönetimindeki 63 ZH 867 plakalı minibüsle çarpıştı. Bu sırada Gaziantep yönünden gelen Yunus Kirişçi'nın kullandığı 46 D 7743 otomobil de kaza yapan araçlara çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücüler Ahmet Avcı ve Mehmet Çeken ile Halil Çeken, Kadir Çeken, Savaş Avcı ve Mustafa Avcı hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan Yunus (22) ve Mehmet Kirişçi ile Mehmet Avcı Sivil Savunma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölen ve yaralananların bazı yakınları da olay yerinde fenalaştı. 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen vatandaşlar, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Gaziantep karayolu, araçların çekilesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.