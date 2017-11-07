T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da zehirlenen kedileri çöpe atan kadına tepki

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da evinde zehirlendiği ileri sürülen 2 kediyi çöp konteynerine atan bir kadının görüntüsü sosyal medyada tepkiye yol açtı

07 Kasım 2017 18:41

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da evinde zehirlendiği ileri sürülen 2 kediyi çöp konteynerine atan bir kadının görüntüsü sosyal medyada tepkiye yol açtı.
Muradiye  Mahallesi\'nde 10 gün önce meydana gelen olayda, iddiaya göre adı öğrenilmeyen yaşlı bir kadın evinde zehirlenen ve kuyruğundan tuttuğu 2 kediyi çöpe atması görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Kediyi kuyruğundan tutarak çöpe götüren kadının bu görüntüsü cep telefonuyla arkasından ilerleyen bir kişi tarafından kaydedildi. Yaşlı kadın, yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kedileri çöp konteynerine attı. Yaşanan olayın ardından çöpe atılan kedilerin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, kedileri yaşlı kadının zehirlediğini iddia ederek tepkilerini dile getirdi. Tepkilerin artması üzerine kedileri çöp konteynerine atan kadının Suriyeli olduğu ve mahalledeki evinden taşındığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMuradiyeKediyiYaşananKısaTepkilerinSuriyeliFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24