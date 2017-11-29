Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde eroin ele geçirildi  

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, yol denetimi yapan polis ekipleri tarafından arama yapılan yolcu otobüsünün bagajındaki valizde 1.5 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir yolucu otobüsünde eğitimli köpek eşliğinde arama yaptı. Otobüsteki bir valizde yapılan aramada 1.5 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el koyan polis, valizin sahibi olan yolcu A.B.\'yi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.



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