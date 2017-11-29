T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde eroin ele geçirildi  

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, yol denetimi yapan polis ekipleri tarafından arama yapılan yolcu otobüsünün bagajındaki valizde 1

29 Kasım 2017 16:43

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, yol denetimi yapan polis ekipleri tarafından arama yapılan yolcu otobüsünün bagajındaki valizde 1.5 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir yolucu otobüsünde eğitimli köpek eşliğinde arama yaptı. Otobüsteki bir valizde yapılan aramada 1.5 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el koyan polis, valizin sahibi olan yolcu A.B.\'yi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHANarkotik Suçlarla MücadeleOtobüstekiEroineFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24