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Şanlıurfa'da yasa dışı bahis: 9 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)-  ŞANLIURFA’da polisin yasadışı bahis oynattıkları belirlenen iş yerlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

21 Ocak 2018 22:55

ŞANLIURFA, (DHA)-  ŞANLIURFA’da polisin yasadışı bahis oynattıkları belirlenen iş yerlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatılan iş yerlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada bahis oyununda kullanıldığı belirlenen 10 masaüstü bilgisayar, 9 yazıcı, 5 dizüstü bilgisayar, 31 kupon ve bin 208 Türk Lirası ele geçirildi. Malzemelere el konulurken gözaltına alınan şüphelilere ‘Yasadışı bahis oynatmaktan’ dolayı adli işlem yapılırken, gözaltındaki 1 kişinin dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.
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