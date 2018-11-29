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Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, evde oyun oynayan Mehmet Demir (4), üzerine devrilen televizyonun altında kalarak öldü

29 Kasım 2018 18:26

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, evde oyun oynayan Mehmet Demir (4), üzerine devrilen televizyonun altında kalarak öldü.
Olay, Birecik ilçesinin Kurtuluş Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Demir, evde oynadığı sırada sehpanın üzerinde bulunan televizyon üzerine düştü. Televizyon altında kalan küçük Mehmet, çığlıklarını duyan yakınlarının çağırdığı ambulansla Birecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Şanlıurfa\'ya sevk edilen çocuk, getirildiği Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Mehmet Demir\'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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