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Şanlıurfa'da, uyuşturucuya 4 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, polis tarafından bir fırına yönelik operasyonda yarım kilo esrar ele geçti, 4 kişi gözaltına alındı

28 Kasım 2017 17:56

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, polis tarafından bir fırına yönelik operasyonda yarım kilo esrar ele geçti, 4 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Çankaya Mahallesindeki bir ekmek fırınında uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Bir süre fırını takip altına alan ekipler, savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Operasyonda hamur çuvalları arasında 500 gram esrar ile uyuşturucudan elde edilen 4 bin lira para ele geçti. Uyuşturucu ve paraya el koyan polis, olayla ilgisi olduğu belirlenen 4 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

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