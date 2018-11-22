Şanlıurfa'da uyuşturucuya 3 gözaltı 

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, polisin şüphelenerek durdurduğu ve uyuşturucu ele geçirdiği motosikletteki 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Merkez İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi\'nde devriye görevini yapan polis ekipleri, üzerinde 3 kişi bulunan plakasız motosikleti şüphelenerek durdurdu. Arama yapılan motosikletin koltuğunun altına gizlenmiş 13 gram esrar, 10 gram bonzai ve 8 uyuşturucu hap bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, motosiklette bulunan 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



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