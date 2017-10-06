Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, polis ekiplerinin \'torbacı\' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden, 11\'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 20 adrese operasyon düzenledi. Özel hareket polisinin desteklediği ve eğitimli köpeklerin kullanıldığı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise eroin, metanfetamin ve bir tabanca ele geçirildi. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9\'u serbest bırakırken, 11 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



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