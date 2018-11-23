Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ve Birecik ilçelerinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda biri cezaevi firarisi, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimpınar Mahallesi\'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 63,67 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 62 uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularında eroini aldıkları kişiyi söyleyince, ekipler bu kez Birecik\'te İ.B.\'nin adresine operasyon düzenledi. Baskında cezaevini firarisi olan ve 8 ayrı suçtan da aranan İ.B., 4 kilo 896 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira para ile yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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