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Şanlıurfa'da üst düzey PKK'lılar için hastane iddiası

Şanlıurfa'da bir çiftlik evinin hastaneye dönüştürüldüğü iddiası üzerine düzenlenen baskında 9 kişi gözaltına alındı

03 Aralık 2014 01:36

Şanlıurfa'da bir çiftlik evinin hastaneye dönüştürüldüğü, burada PKK'nın üst düzey sorumluların tedavi edildiği bilgisi üzerine sabaha karşı baskın yapıldı. Köydeki çiftlik evine yapılan baskında 9 kişi gözaltına alındı.
 

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'nun haberine göre; Emniyet terör ve istihbarat birimleri, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesi İsalar Köyü’nde bir çiftlik evinin hastaneye çevrilerek Kobani’de çatışmalarda yaralanan PKK ’lıların getirilerek tedavi edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. 

Hastaneye çevrilen çiftlik evinde Kobani’de çatışmalarda yaralandıktan sonra yasadışı yollarla Türkiye ’ye getirilen PKK’nın üst düzey sorumluların tedavi olduğunun belirlenmesi üzerine emniyet ve jandarma, şafak vakti baskın düzenledi. 

Tam teşekküllü hastane olarak çalıştırılan çiftlik evine yapılan baskında 2’si kadın , 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların burada hemşire olarak görevlendirildiği, yakalananlar arasında yaralı PKK’lıların da bulunduğu öğrenildi. 

Operasyonda birçok tıbbi malzeme ile silah ve mühimmat da ele geçirildi.

 

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