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Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi

22 Aralık 2017 16:43

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa\'yı etkisi altına alarak hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ile sınır hattında bulunan Ceylanpınar, Viranşehir, Akçakale ve Suruç\'ta etkili olmaya başlayan toz bulutu, sürücülere zor anlar yaşatırken, astım hastaları da nefes almakta güçlük çekti. Uzmanlar, astım hastalarını tozlu havada dışarı çıkmaması yönünde uyardı. Şanlıurfa\'da gökyüzü gri renge bürünürken, yetkililer toz bulutunun gün içerisinde dağılmasının beklendiğini bildirdi.

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