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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

17 Kasım 2017 16:23

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da polisin, \'torbacı\' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon yaparak 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kontörlünden geçirilen 3 şüpheli sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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