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Şanlıurfa'da topraksız köylüler karayolunu trafiğe kapadı

Köylülerden Ahmet Çiftçi, geçmişte kendilerine ait olan arazilerin 1990 yılında yapılan kadastro çalışmasının ardından Hazine’ye geçirildiğini söyledi

15 Ağustos 2013 19:08

Şanlıurfa merkeze bağlı Yamaçaltı, Yediyol, Bezik, Fatih ve Tarlabaşı köylerinde yaşayan yaklaşık 300 kişi, öğle saatlerinde Akçakale-Yardımcı karayolunu ulaşıma kapatarak eylem yaptı.

Uzun araç konvoyunun oluştuğu karayolunu ulaşıma kapatan kalabalık, İstiklal marşı okudu ve ellerinde Türk bayrakları ile yere yatarak eylemlerini toprak sahibi olana kadar sürdüreceklerini söyledi.

Sürücülerin ihbarı üzerine karayoluna gelen güvenlik güçleri zırhlı araçlar ile bölgede önlem alıp, köylülerden eylemlerine son verip, yolu açmalarını istedi.

Güvenlik güçlerinin isteğini geri çeviren kalabalık adına konuşan Ahmet Çiftçi, geçmişte kendilerine ait tapusu olmayan arazilerin 1990 yılında yapılan kadastro çalışmasının ardından Hazine’ye geçirildiğini söylei ve ekledi;

"Atadan kalan ve yıllardır ekip biçtiğimiz topraklar Hazine’ye kaydırılınca perişan olduk. Büyük bir göç verdik. Şayet ekip biçecek toprak bulamazsak köyümüzü terk etmek zorunda kalacağız. Toprağımız olmadığı için devletin verdiği hiçbir destekten faydalanamıyoruz. Kendi topraklarımızı bırakıp başka illerde tarım işçisi çalışmak zorunda kalıyoruz. Daha önceden işlediğimiz bu toprakların yapılacak reform ile hak sahiplerine dağıtılmasını istiyoruz."

Açıklamanın ardından eylemlerini sonlandırmak istemeyen köylüler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren eylem, askeri yetkililerin çabası sonunda köylülerin ikna olarak yolu ulaşıma açmaları ile son buldu.

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