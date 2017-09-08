T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da toprağa gömülü 5 otomatik tüfek ele geçti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da polis tarafından toprağa gömülü poşette, terör örgütü PKK'ya ait olduğu düşünülen 5 otomatik tüfek ve bunlara ait mühimmat ele geçirildi

08 Eylül 2017 15:24

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da polis tarafından toprağa gömülü poşette, terör örgütü PKK\'ya ait olduğu düşünülen 5 otomatik tüfek ve bunlara ait mühimmat ele geçirildi. Silahların, kentte görev yapan üst düzey yöneticilere yönelik suikast eylemlerde kullanılacağı değerlendiriliyor.
İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK\'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Karaköprü\'de bulunan ormanlık alanda toprağa gömülü silahların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen noktalara yönelik yapılan geniş çaplı aramada toprağa gömülmüş poşette içerisinde 5 otomatik tüfek ve 18 şarjör ele geçti. Silahlara el koyan polis, terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışmalarına başladı. Balistik inceleme için Kriminal Daire Başkanlığı\'na gönderilen tüfeklerin, kentte görev yapan mülki erkana yönelik suikast eylemlerde kullanılacağı değerlendiriliyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAPKKSilahlarınEmniyet MüdürlüğüTerörle MücadeleKaraköprüTespitSilahlaraBalistikKriminal Daire BaşkanlığıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24