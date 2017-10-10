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Şanlıurfa'da TOKİ kura çekilişi yapıldı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan Maşuk 5'inci bölgedeki konutların kura çekimi yapılarak sahipleri belirlendi

10 Ekim 2017 21:21

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa\'da yapımı tamamlanan Maşuk 5\'inci bölgedeki konutların kura çekimi yapılarak sahipleri belirlendi.
11 Nisan Spor Salonu\'nda noter huzurunda gerçekleşen TOKİ kura çekiminde, 56 kişinin başvuru yaptığı 1+1 konutlar için 24, 4 bin 210 kişinin başvurduğu 2+1 konutlar için ise 628 hak sahibi çekilişle belirlendi. Kura çekiminde evsahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerini sabırsızlıkla salonda takip eden Orhan Kayışbacak, konutlardan birinin engelli oğluna çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, \"Yıllardır kiradayız ve hep evsahibi olma ümidiyle yaşadık. Bugün engelli oğluma ev çıktığı için o kadar mutluyum ki; anlatamam\" dedi.
TOKİ kurasında ev sahibi olmaya hak kazanan 2 yıllık evli Naime Boğuş ise kiradan kurtulacağı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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