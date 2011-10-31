-Şanlıurfa'da terör tutuklaması ŞANLIURFA (A.A) - 30.10.2011 - Şanlıurfa'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlamalarına katılarak, ''örgütün propagandasını yaptığı'' iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden aralarında 1 kadının da bulunduğu 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanan 24 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Halfeti adliye binasına getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan şüphelilerden 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen C. U, A.D, B.G, A.Ş, İ.Y, M.Y, Ö.K, S.K, Ş.Y, M.K, Y.K, M.D, Y.A, Y.K, A.F, M.T, Z.T, M.G. ve M.K. tutuklandı. Tutuklular, Özel Harekat Şubesine bağlı ekiplerce Şanlıurfa Kapalı Cezaevine götürüldü. Polisin cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 4 Nisan 2011 tarihinde toplanan bir grup, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle doğduğu köye gitmiş, burada bazı kişilerin ''terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı'' iddia edilmişti.