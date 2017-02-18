Şanlıurfa'da terör saldırısı; 1'i çocuk, iki kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hâkim ve savcı lojmanlarının yakınında bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıda 11 yaşındaki bir çocuk ve emniyet bekçisi İbrahim Kete yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki hâkim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sesinin kentin hemen her bölgesinden duyulduğu belirtilirken, ilçeye Gaziantep'ten de ambulanslardın sevk edildiği öğrenildi.

Valilikten açıklama

Valilik, saldırı sonrası şu açıklamayı yaptı:

"İlimiz Viranşehir ilçesinde bulunan Adliye ve emniyet personelinin ikamet ettiği lojmanların bulunduğu sokak içinde muhtemel bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucunda saat 21:45 itibariyle Viranşehir Devlet Hastanesi'ne 18 yaralı vatandaşımız intikal etmiş, bunlardan 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş ve durumu ağır olan bir vatandaşımız ise il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir"

İlk açıklama: 3 yaşında

erkek çocuğu hayatını kaybetti

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, aldıkları ilk bilgilere göre akşam saatlerinde 18-20 yaşlarında bir kişinin Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesine bomba yüklü bir aracı park ettiğini belirtti.

Tuna, yaptığı ilk açıklamada saldırıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Patlayıcı yüklü bir araç daha sonra uzaktan kumandayla patlatılarak lojmanlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Lojmanlar büyük ölçüde hasar görmüştür. Olayda zabıt katibinin 3 yaşında erkek çocuğu hayatını kaybetmiştir. 15 civarında ağır olmayan yaralı mevcut olup, tedavileri hastanede devam etmektedir."

Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıya Twitter adresinden tepki gösterdi:

“Şanlıurfa Viranşehir'de hâkim, savcı ve zabıt kâtiplerine dönük terör saldırısını, bu saldırıyı yapanları/yaptıranları şiddetle lanetliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yargı camiamıza büyük geçmiş olsun. Bu terör saldırısı, sadece yargı görevi yapanlara değil, aynı zamanda hukuka, adalete, milletimize, devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı, Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır.

"Terörle kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir. Hâkim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir.”

Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili Vali Tuna’yı arayarak bilgi aldı.

Kızılay Başkanı: Kan sevkiyatı yapıldı

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından patlama sonrası kan sevkiyatının ilgili hastanelere yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı'ndan son açıklama

İçişlerin Bakanı Süleyman Soylu, bugün (18 Şubat 2017) Viraşehir'de yaptığı açıklamada, terör saldırısına ilişkin olarak, "Kediye süt vermek için dışarıya çıkan bir yavrumuz şehit oldu. Emniyet bekçimiz İbrahim Kete şehit olarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yaralılar Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Toplam 11 yaralımız mevcut" dedi.