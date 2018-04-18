T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

18 Nisan 2018 14:26

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da jandarma ekiplerince terör örgütü YPG/PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3\'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda terör örgütüne yardım, yataklık ve örgüte eleman temin ettiği belirlenen kişiler tespit edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla ekipler söz konusu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek Suriyeli M.A.Ş.B. (29), C.H. (26), O.D (33), A.M (35) ve M.Ö (40) gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı\'ndaki sorgulanma işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.D., C.H. ve A.M., \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve \'örgüte eleman temin etmek\' suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler, M.Ö. ile M.A.Ş.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAYPGPKKJandarma KomutanlığıCumhuriyet BaşsavcılığıMahkemeyeDiğerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24