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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 23 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da jandarmanın terör örgütleri PKK/ YPG, DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 23'ü tutuklandı

27 Ocak 2018 14:58

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da jandarmanın terör örgütleri PKK/ YPG, DEAŞ ve FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 23\'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmalarının ardından terör örgütleri PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. \'Terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etmek, sosyal medyada paylaşım yapmak, sempatizanlık ve iş birlikçilik etmek\' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 23\'ü tutuklanırken, 6\'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise sınır dışı edildi. Diğer 4 şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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