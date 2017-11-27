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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 8 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA ve ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında DBP ilçe başkanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

27 Kasım 2017 18:52

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA ve ilçelerinde, terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında DBP ilçe başkanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Suruç, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında  Viranşehir DBP ilçe eş başkanları Hoşnav A. ve Hüseyin O.\'nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde arama yapılan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularına başlandı.

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