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Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 2 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da polis tarafından iki işyerine yönelik tefecilik operasyonunda çok sayıda kredi kartı ve para ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

26 Ağustos 2017 17:17

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da polis tarafından iki işyerine yönelik tefecilik operasyonunda çok sayıda kredi kartı ve para ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vergi uzmanlarıyla birlikte kent merkezindeki 2 işyerine tefecilik yapıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. İş yerinde arama yapan polis ekipleri çok sayıda pos cihazı, kredi kartı ve çek koçanları ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis iş yeri sahipleri olan S.S.Ç. ve E.S.E gözaltına alındı.

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