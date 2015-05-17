Şanlıurfa'da Suriyelilere saldırı

Şanlıurfa’da sosyal medyada örgütlenerek "Suriyelileri istemiyoruz" mitingi yapmak isteyen grup, sokak arasında karşılaştıkları 3 Suriyeliden birini bıçakla yaraladı, 2’sini de tekme tokat dövdü.

Şanlıurfa Valiliği, "Suriyelileri istemiyoruz" mitingine izin vermemiş, yasa dışı toplanmaların engelleneceğini açıklamıştı. Emniyet güçleri, sosyal medyada çağrıların devam etmesi nedeniyle mitingin yapılması planlanan Topçu Meydanı ve çevresinde zırhlı araçlar ile yoğun önlem aldı. Birkaç kişilik gruplar halinde toplanan ancak alana giremeyenler sokak aralarında korsan gösteri yapmak istedi. Büyükşehir Belediyesi’nin arka sokağında toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, karşılarına çıkan 3 Suriyeli ile tartışmaya başladı. Kısa sürede sonra da gruptakiler Suriyelilere saldırdı. Suriyelilerden biri bıçaklandı, 2’si tekme tokat dövüldü.



Esnafın engellemeye çalıştığı gruba, ihbar üzerine gelen polis ekibi müdahale etti. Biber gazı kullanan polisler etkisiz hale getirdiği gruptan bazılarını gözaltına aldı. Bu sırada yaralanan 3 Suriyeli ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polis olayla ilgili 15 kişiyi gözaltına alınırken, Topçu Meydanı ile kentin birçok noktasında zırhlı araçlarla önlemlerini artırdı.