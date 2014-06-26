Şanlıurfa'da Suriye plakalı, bomba yüklü araç

Şanlıurfa'da yapılan yol denetimi sırasında durdurulan Suriye plakalı otomobilin bagajında tahrip gücü yüksek patlayıcı bulundu. Bomba uzmanları, fünye ile patlayıcıyı etkisiz hale getirirken olayla ilgili Harran Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan İsmail İ., gözaltına alındı.

Şanlıurfa- Mardin karayolundaki Köylü Kent Sitesi yakınlarında uzun süreden bu yana denetim noktası oluşturan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 01.30 sıralarında Suriye plakalı otomobili durdurarak arama yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Leylak ve Ömer Şulul’un haberine göre, aracın bagajındaki tahrip gücü yüksek olduğu belirtilen patlayıcı ile uzaktan kumandalı düzenek bulundu. Alama geçen polis çevrede önlem alırken, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve bomba uzmanları geldi.

Bomba imha uzmanları fünye ile müdahale ederek patlayıcıyı etkisiz hale getirirken, gözaltına alınan İsmail İ.’nin, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Barınağı’nda güvenlik görevlisi olduğu Suriye plakalı otomobille durduulduğu sırada nöbette olması gerektiği belirlendi. Polis, hem gözaltına alınan İsmail İ.’nin hem de kentte Suriyeli bazı kişilerin kaldıkları evlere baskın yaptı. İsmail İ.’nin emniyette sorgusu sürüyor.