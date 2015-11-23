Şanlıurfa'da silahlı saldırı; yaralı polislerden biri şehit oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, polis aracına uzun namlulu tüfeklerle ateş açılması sonucu yaralanan polislerden biri, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Ayvanat Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Sanayi Sitesi yakınında bulunan bir hazır beton firmasını ziyarete giden Siverek Kaymakamı Vural Karagül’ün çıkış hazırlığı sırasında, HPG'liler tarafından otomatik silahlarla çapraz ateşi açıldı. Bu sırada şantiyenin önünde yoldan geçmekte olan polis trafik aracı, kurşunlara hedef oldu. Silah sesleri üzerine Kaymakam Karagül hemen hazır beton tesisinin içine geçti.

Kaymakam Karagül'ün yara almadığı saldırıda ekip aracında bulunan 2 polis memuru yaralandı. Polisler ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen polislerden S.T. yaşamını yitirirken, yaralı polis Sinan Şengül ise acil serviste yapılan müdahale sonrası Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Saldırı sonrası bölgeye sevk edilen çok sayıda polis zırhlı araçları eşliğinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.