Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, Irak ve Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Hayati Harrani Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Irak ve Suriyeli iki aile arasında, bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Ailelerin diğer fertlerinin olaya karışmasıyla tartışma, pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi, tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralıları hastanelere götürürken, polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.