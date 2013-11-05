Şanlıurfa'da servis aracı devrildi: 6 ölü 11 yaralı

Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan servis aracı şarampole devrildi. İlk bilgilere göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Kaza, saat 7.00'de Bozova ilçe çıkışında meydana geldi. Servis aracının sağ ön lastiğinin patlaması üzerine şoför İsmail Ünal'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği sanılıyor.

Kazada hayatını kaybedenlerden dördünün Mustafa Veysi ile Bilal adlı Suriyeli işçilerle Ayfer Toprak, Muhammet Bozantuncer olduğu açıklandı. Diğer iki kişinin kimliklerinin tespiti için ise çalışma devam ediyor.