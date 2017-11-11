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Şanlıurfa'da sera işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı; 2 ölü

Kazada 2'si ağır 17 kişi de yaralandı

11 Kasım 2017 14:00

Şanlıurfa'da serada çalışan tarım işçilerinin bindiği minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Kazada sera işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarına devrilirken, otomobil ise, tarlaya uçtu. Kazada adı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sonrası sera işçileri minibüsten yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralananlar, ambulans ve yoldan geçen araç sürücüleri tarafından Şanlıurfa'daki hastanelere götürüldü.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sera Baylan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların acil serviste tedavisi devam ederken, 2 işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Kazayı duyan tarım işçilerinin yakınları da hastanelere akın etti. Acil servis önünde tarım işçilerinin sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalışanlar gözyaşına boğuldu.

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