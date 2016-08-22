Şanlıurfa'da saldırı: Bir polis hayatını kaybetti

Viranşehir ilçesinde önceden yola döşenmiş olan patlayıcı, polisin zırhlı aracının geçişi sırasında patlatıldı.

Olay akşam saatlerinde Viranşehir ile Organize Sanayi yolu üzerinde, ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Kırlık Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin de yaralandığını açıkladı.

Vali Tuna bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını, patlama sonucu zırhlı aracın kontrolünün kaybedildiği ve aracın kaza yaptığını belirtti.

Yaralı polislerin hayati tehlikesi bulunmuyor.