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BBC Türkçe

Şanlıurfa'da saldırı: Bir polis hayatını kaybetti

Viranşehir ilçesinde önceden yola döşenmiş olan patlayıcı, polisin zırhlı aracının geçişi sırasında patlatıldı. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin de yaralandığını açıkladı.

22 Ağustos 2016 05:49

Viranşehir ilçesinde önceden yola döşenmiş olan patlayıcı, polisin zırhlı aracının geçişi sırasında patlatıldı.

Olay akşam saatlerinde Viranşehir ile Organize Sanayi yolu üzerinde, ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Kırlık Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin de yaralandığını açıkladı.

Vali Tuna bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını, patlama sonucu zırhlı aracın kontrolünün kaybedildiği ve aracın kaza yaptığını belirtti.

Yaralı polislerin hayati tehlikesi bulunmuyor.

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ViranşehirValisi Güngör Azim TunaOrganize SanayiKırlık Jandarma KarakoluTuna

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