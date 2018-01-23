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Şanlıurfa'da 'sahte polisler' yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da kendilerini sivil polis olarak tanıtıp işyerlerinden zorla para, sigara ve dijital malzeme aldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

23 Ocak 2018 18:15

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da kendilerini sivil polis olarak tanıtıp işyerlerinden zorla para, sigara ve dijital malzeme aldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3 kişi tutuklandı.
Devlteşti ile Eyyüpkent mahallelerinde kendilerini sivil polis olarak tanıtıp iş yerlerinde sözde denetim yaptıkları öne sürülen 4 kişi polise ihbar edildi. İşyerlerinden zorla para, sigara ve dijital malzeme alarak kayıplara karışan kişilerin tespiti için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen 4 kişiye yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan K.Y., M.B., M.U., \'Yağma ve dolandırıcılık\' suçlamasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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