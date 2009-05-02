Şanlıurfa'da rötarlı 1 Mayıs mitingi

Şanlıurfa’da gecikmeli olarak yapılan 1 Mayıs kutlaması Abdullah Öcalan lehine sloganların atılmasıyla başladı.



Eğitim-Sen'in girişimiyle bir gün gecikmeli olarak yapılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Mitingi için Şanlıurfa'ya gelenler Öcalan lehine attıkları sloganlar eşliğinde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin de bulunduğu Direkli Mahallesi'ndeki boş alanda toplandı. Türkçe ve Kürtçe `Yaşasın 1 Mayıs' yazılı dövizler taşıyan kalabalık, boş alanda halay çekerek kutlamalara başladı. Katılanlar arasında, bazı gruplar, sık sık Abdullah Öcalan lehine Türkçe ve Kürtçe slogan attı. `Biji serok Apo' (Yaşasın Başkan Apo), `Öcalan'sız dünyayı başınıza yıkarız' sloganları atan gruplara, alana yeni gelenler de eşlik etti.



Yaklaşık 2 bin kişinin toplandığı alanı, polis helikopteri de sürekli havadan kontrol etti.



Kutlamalar için Doğu ve Güneydoğu kentlerinden Şanlıurfa'ya gelenler, Direkli Mahallesi'ndeki boş alanda toplandıktan sonra gruplar halinde mitingin yapılacağı Topçu Meydanı'na yürüyüşe geçti. DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, DTP Milletvekilleri İbrahim Binici, Osman Özçelik, Özdal Üçer ve Hamit Geylani'nin yanı sıra çok sayıda sendikanın üst düzey yöneticisi de gruplarla birlikte yaklaşık 2 kilometrelik yürüyerek Topçu Meydanı'na ulaştı. Yürüyüş sırasında Türkçe ve Kürtçe sloganlar atan kalabalık, polis tarafından oluşturulan kontrol noktasında yapılan üst aramalarının ardından miting alanına alındı. Grupların gelmesiyle kısa sürede dolan, ellerinde döviz ve pankart taşıyan yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğu alanda sık sık Türkçe ve Kürtçe `Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atıldı. Sendika temsilcilerinin yaptıkları konuşmaların ardından DTP'li milletvekilleri platforma çıkarak kalabalığı selamladı.



‘1 Mayıs Kürtlerin bayramı’



Mitingde konuşan DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, emekçiler tarafından yıllar önce başlatılan emek mücadelesinin hala sürdüğünü ifade edip, 1 Mayıs'ın Kürtlerin bayramı olduğunu söyledi. Ayna, meydanları dolduran emekçilerin sırtından zengin olma çabası içerisinde olanların her zaman karşısında olacaklarını kaydetti. Başbakan Erdoğan'ın, ekonomik kriz ile birlikte işsiz kalan insanların çalışmayı bilmediği için işsiz kaldığını söylediğini anlatan Ayna, şöyle konuştu:



“Oysa bu ülkeyi yönetenler gemi ve uçak filolarını genişletip, zengin hayat yaşıyorlar. Bununla da yetinmeyip insanlarımıza, `bu ülkede savaş var, gözyaşı var, kan var, aç kalın, işsiz kalın ama sesinizi çıkarmayın' diyorlar. Bu sözü söyledikten sonra yüz binlerce dolar-euro parayı ABD, İsrail'e verip adı bilinmeyen silahlar satın alıyor ve Kürtlerin özgürlük mücadelesini durduracağını söylüyor. Bakın seçim döneminde iki ay boyunca ne asker, ne gerilla cenazesi geldi. Başbakan Kürtlerin oyunu almak için seçim döneminde operasyon yapmayarak sessiz kaldı. Bu sessizliğe karşı, PKK bir açıklama yaparak operasyon yapmama kararı aldığını bildirdi. Ancak seçimlerde başarılı çıkmamız üzerine, 1 Haziran'a kadar sürecek ateşkese rağmen demokrasi siyasetine darbe vurularak operasyonlar ve tutuklamalar yapıldı. Yine seçim döneminde ekonomi hiçe sayıldı. Bu devletin bu savaşı bitirmeye, Kürt sorununu çözmeye niyeti yoktur. Kürt sorunu çözülmeden emekçi rahatlamaz.''



Ayna, DTP'yi eleştirmekle suçladığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de hedef alarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



``Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın `DTP siyaset yapsın' şeklinde bir açıklaması oldu. Biz DTP'nin nasıl siyaset yapacağını onlardan öğrenmeyeceğiz, çünkü biz çok iyi siyaset yapmasını biliyoruz. Bizleri de kendi partileri gibi yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı'na buradan sesleniyorum, asıl yanlış siyaseti sizler yapıyorsunuz. Biz bu siyaseti yapmasaydık DTP olmazdık. Bizler doğru siyaseti yapıyoruz.''



Aynur Doğan konseri



Konuşmaların ardından miting, Güldünya Konserleri kapsamında Ajda Pekkan'ın `Keçe Kurdan' (Kürt Kızları) adlı şarkıyı birlikte Kürtçe seslendirdiği Kürt kökenli Tuncelili şarkıcı Aynur Doğan'ın konseri ile devam etti. Aynur Doğan ve Ajda Pekkan, Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nın kullanma bilincinin arttırılması amacıyla, Türkiye'nin 13 ünlü kadın sanatçısının birer şarkı seslendirdiği `Güldünya Şarkıları' albümünün konserinde düet yapmıştı.



