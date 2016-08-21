Şanlıurfa'da polis aracına saldırı; 1 şehit, 1'i ağır 3 yaralı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola önceden döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 1 polis şehit oldu, 1'i ağır 3 polis yaralandı.



Habertürk'ten Hasan Atmaca'nın haberine göre, Viranşehir-Şanlıurfa karayolunun 10'ncu kilometresinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada zırhlı araçtaki 1 polis şehit oldu, 1'i ağır 3 polis yaralandı.

Patlayıcıyı infilak ettiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

Vali Tuna'dan açıklama



Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, 1 polisin şehit olduğunu, 3 polisin de yaralandığını bildirdi.

Tuna, Viranşehir - Şanlıurfa karayolunun 8. kilometresinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma ekibinin ortak kullandığı güvenlik noktasında, seyir halindeki zırhlı polis aracının geçişi sırasında terör örgütü üyelerince önceden yola döşenen patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini belirtti.

"Patlamada 1 polis memuru şehit oldu, 3 polis yaralandı" diyen Tuna, Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavi altına alındığını ifade etti.

Tuna, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını kaydetti.