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Şanlıurfa’da polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da sivil polislerin kullandığı araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri polis, 2 kişi yaralandı

05 Aralık 2017 22:56

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da sivil polislerin kullandığı araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri polis, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde GAP Bulvarı\'nda meydana geldi. Kent merkezine giden sivil polislerin içerisinde bulunduğu 63 ZU 264 plakalı araç, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 27 VN 691 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, araçlarda bulunan biri polis memuru 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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