Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu 10 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütüne yönelik kent merkezi ile Bozova ve Suruç ilçelerinde belirlenen şüphelilere ait bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda \'Terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları\'iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise dokuman ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.