Şanlıurfa'da çatışma; 3 PKK'lı öldürüldü

Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan motosikletteki PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 PKK'lı öldürüldü.

NTV'nin haberine göre, Viranşehir-Mardin Kızıltepe kara yolunun 21. kilometresinde, üzerinde 3 kişinin bulunduğu 2 motosikletten şüphelenen güvenlik güçleri, şahısları durdurmak istedi.

Bunun üzerine kaçmak isteyen zanlılar, polisin "dur" ihtarına uymayınca çatışma çıktı. Çatışmada, motosikletli 3 kişi etkisiz hale getirildi.



Polis ekipleri, motosiklete yerleştirilmiş içerisinde 20 kilogram TNT patlayıcı bulunan düdüklü tencereyle bir miktar patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirdi.



Güvenlik kaynakları, Suriye uyruklu kişilerin, Viranşehir Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne eş zamanlı bombalı saldırı hazırlığında olduğunu belirtti. Polis, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.