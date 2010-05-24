Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

T24- Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün gençlik ve kadın yapılanmasında yer alıp, yasa dışı yürüyüşleri organize ettikleri ileri sürülen biri BDP’li belediye meclis üyesi 5 kişi gözaltına alındı.



Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimleri, son zamanlarda Suruç’ta, PKK terör örgütünün kadın ve gençlik yapılanması için çalışmalar yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, uzun süren izleme sonunda, terör örgütünün kadın ve gençlik yapılanması ile yasadışı yürüyüşleri organize eden kişileri tek tek belirledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma, bugün saat 06.00 sıralarında Cumhuriyet Savcılığı’nın kararı ile BDP’li Suruç Belediye Meclis Üyesi Hülya Deniz ile Yusuf Yavuz, Mehmet Beşaltı, Servet Özberk ve Yasemin Özberk’i gözaltına aldı.



Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen ve sorgulanmalarına başlanan 5 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye’ye sevk edilecekleri öğrenildi.