Şanlıurfa'da piknik dönüşü kaza: 3 öğrenci öldü

Şanlıurfa Ayhan Şahenk Lisesi'nde okuyan 5 öğrenci, hafta sonu tatili için hafif ticari araçla Halfeti ilçesine pikniğe gitti. Piknik dönüşü Osman Değerli yönetimindeki araç, Birecik ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.



CİHAN Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, görgü tanıklarının ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Kazada, Selman Tülmen, Osman Değerli, Resul Bal hayatını kaybetti, 2 öğrenci ise ağır yaralandı. Yaralı öğrenciler Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen 3 öğrencinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.