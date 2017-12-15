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Şanlıurfa'da pamuk yüklü kamyonda yangın

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, hareket halindeki kamyonun kasasında çıkan yangında yüklü pamukların bir bölümü yandı

15 Aralık 2017 18:40

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, hareket halindeki kamyonun kasasında çıkan yangında yüklü pamukların bir bölümü yandı.
İpekyol Mahallesi\'nde giden sürücüsü belirlenemeyen 02 DY 520 pamuk yüklü kamyon, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Kamyonun kasasında bulunan pamukların yandığını görenler, sürücüyü uyardı. Bunun üzerine sürücü, kamyonu sağa çekip park ettikten sonra itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonun kasasında bulanan pamukların bir bölümü yandı.

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