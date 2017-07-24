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Şanlıurfa’da pamuk üreticilerinin susuzluk isyanı; filizleri yaktılar

Devlet Su İşleri yetkilileri, su sıkıntısının kaçak sulamadan dolayı yaşandığını söylüyor

Şanlıurfa&#39;daki pamuk üreticileri

24 Temmuz 2017 16:26

Şanlıurfa’da sulama döneminde pamuk tarlasını yeterince sulayamadıklarını ileri süren bir grup çiftçi, kurumuş pamuk filizlerini yakıp eylem yaptı.

Suruç Tüneli'nde yaşanan aksaklıklar, Şanlıurfalı pamuk üreticilerini zor duruma düşürdü. Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su sağlayan 17 bin 185 metre uzunluğundaki tünel güzergahındaki 18 mahallede yeterince sulama yapılmadığı için binlerce dönümlük pamuk tarlasındaki ekinler kuruma riskiyle karşı karşıya kaldı. Projeden yeterince faydalanamadıklarını ileri süren ve bu duruma tepki göstermek isteyen Alanyurt Mahallesi sakini çiftçiler, susuzluktan kuruyan pamuk tarlasında toplandı, Tarlada kuruyan pamuk filizlerini toplayarak yakan çiftçiler, tarlalarına yeteri su gelmediğini ileri sürdü.

"8 yerine 4 pompa çalıştırıldı"

Pamuklarının susuzluktan yandığını ifade eden mahalle muhtarı Ahmet Öz şunları söyledi:

“Suruç Sulama Projesi’nde 8 pompanın çalışması yerine yüklenici firma tasarruf etmek için 4 pompayı çalıştırması sonucu bölgedeki binlerce dönümlük pamuk tarlası susuzluktan yandı. Bu aylarda pamuk koza açması gerekiyorken, maalesef tarlalar sulanmadığı için filizlenmedi. Bölge halkı olarak hayalimiz ve umudumuz olan bu projeye bağlamıştık ama şimdi hüsran yaşıyoruz. Bir an önce yaşadığımız su probleminin giderilmesini istiyoruz."

"Kaçak sulama yapılıyor"

Devlet Su İşleri yetkilileri ise, bölgede yaşanan sıkıntının sulama kanallarından kaçak olarak hat çekilerek vahşi sulama yapılmasından kaynaklandığını kaydetti. Yetkililer, daha önce mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmelerde 3 gün arayla susuz olan bölgelere su verileceği konusunda anlaşma yapıldığını ve bölgede jandarma ekiplerinin kaçak sulamaya karşı görevlendirildiğini belirtti. (DHA)

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